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Eğitim YKS sonuçları 2021 | YKS sonuçları açıklandı mı tercihler başladı mı?
Eğitim

YKS sonuçları 2021 | YKS sonuçları açıklandı mı tercihler başladı mı?

YKS 2021 tercihleri başladı mı? Milyonlarca aday 26-27 Haziran’da YKS’ye girdi. Üniversite hayali kuranlar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih işlemleri başladı mı? YKS sonuçları son durum

Yeniakit Publisher
2021-07-17 11:00:00 -
YKS sonuçları 2021 | YKS sonuçları açıklandı mı tercihler başladı mı?

26-27 Haziran tarihlerinde YKS 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava girenlerin ise gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır tercihler ne zaman yapılır?

YKS sonuçları 2021 | YKS sonuçları açıklandı mı tercihler başladı mı?

Milyonlar hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için 26-27 Haziran’da YKS’de ter döktü. ÖSYM, YKS sonuçları 4 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak. YKS tercihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM, sonuçlar açıklanmadan önce ön bilgi vermek amacıyla 2021 YKS kılavuzunu yayımladı. Adaylar söz konusu kılavuza 16-26 Temmuz tarihlerinde ÖSYM web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” denildi.

2021 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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