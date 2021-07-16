YKS sonuçları 2021 açıklandı mı son dakika! 2021 YKS sonuçları erken mi açıklandı?

2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Buna göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Son dakika! 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2021 sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

2021 YKS sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklandı mı?

2021 YKS tercih ve kontenjanlarının açıklanması sonrası adaylar ÖSYM 2021 YKS sonuçlarını sonuç sayfasından açıklayıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. ÖSYM her ne kadar 2021 YKS sonuçlarının 4 Ağustosta’ta açıklayacağını bildirmiş olsa da adaylar ÖSYM YKS sonuçlarının erken açıklanacağını düşünoyür bunun içindir ki 2021 YKS sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklandı mı? sorusunu sormakta. ÖSYM YKS 2021 sonuçlarını sonuç sayfasından henüz açıklamadı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. 2021 YKS sınav sonuçları için tıklayın. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercih kılavuzu ve ÖSYM 2021 YKS taban puanları, kontenjanları için aşağıdaki linkeri inceleyebilirsiniz.