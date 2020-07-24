2020-2021 eğitim döneminde üniversiteli olmak için gün sayan adaylar, geçtiğimiz günlerde katılım gösterdikleri TYT-AYT ve YDT oturumlarının sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin değerlendirme işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor.

YKS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi de başladı şimdi de gözler YKS sonuçlarına çevrildi. ÖSYM'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre YKS baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS tercih bilgileri hakkında bilgiler açıklanınca 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da doğal olarak sorulmaya başlandı. Resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak fakat geçmişte örnekleri bulunduğu gibi sınavlar daha önce de açıklanabilir.