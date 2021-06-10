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Eğitim YKS sınavında okul puanı kaç yıl geçerli olacak?
Eğitim

YKS sınavında okul puanı kaç yıl geçerli olacak?

YKS sınavına sayılı günler kaldı. Gelecekleri için çalışan öğrenciler heyecanla YKS sınavını beklemekte. YKS sınavını önemli ölçüde etkileyen okul puanı yani Ortaöğretim Başarı Puanının YKS sınavında kaç yıl geçerli olduğu öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, YKS sınavında okul puanı kaç yıl geçerli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:28:00 -
YKS sınavında okul puanı kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. YKS sınavıyla ilgili birçok konu gündeme gelmekte bu konulardan biri de OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, bu puan YKS sınavının TYT ve AYT oturumlarını etkileyen bir not türüdür. Öğrenciler, okul puanının kaç yıl geçerli olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS sınavında okul puanı kaç yıl geçerli olacak?

OBP, öğrencilerin lise hayatları boyunca almış oldukları notlar yıllık ortalamaları her sene hesaplanmaktadır. Sonrasında ise dört yıllık lise öğretimi boyunca her yıl alınan ortalamaların ortalamaları alınır. Sonunda da diploma notu elde edilmiş olur. Bu not daha sonra YKS sınavında kullanılır. Ortaöğretim Başarı Puanı’nın bir süresi yoktur yalnızca üniversiteye kayıt olduktan sonra yarı yarıya kesilir.

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