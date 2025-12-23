Küresel çelikte düşüş sürerken Türkiye yükselişe geçti

Merkezi Brüksel’de bulunan Dünya Çelik Birliği’nin (Worldsteel) açıkladığı verilere göre, küresel ham çelik üretimi kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 azalarak 140,1 milyon tona geriledi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’de üretim, yüzde 10,9’luk düşüşle 69,9 milyon tona indi. Japonya’da üretim yüzde 1,6 azalarak 6,8 milyon ton olurken, Almanya’da yüzde 2,6’lık düşüşle 2,8 milyon ton seviyesine geriledi. Güney Kore’nin üretimi ise yüzde 4,8 azalarak 5 milyon ton olarak kaydedildi.

Buna karşılık ABD, kasım ayında üretimini yüzde 8,5 artırarak 6,8 milyon tona çıkardı.

Türkiye pozitif ayrıştı: Üretimde yüzde 10 artış

Küresel düşüş trendine rağmen Türkiye, kasım ayında dikkat çeken bir performans sergiledi. Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 3,3 milyon tona yükseldi.

Aynı dönemde Brezilya’da üretim yüzde 0,7 artışla 2,8 milyon tona çıkarken, İran’da üretimin yüzde 9,2 artarak 3,4 milyon tona ulaştığı tahmin edildi.

Ocak-kasım dönemine bakıldığında ise Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 2 artarak 34,6 milyon tona yükseldi.

Çin’den 2026 hamlesi: Lisans sistemi geliyor

Yılın ilk 11 ayında küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyar 662 milyon tona geriledi. Bu dönemde Çin’in üretimi yüzde 4 düşüşle 891,7 milyon tona indi.

Çin Ticaret Bakanlığı, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada, çelik ihracatını düzenlemek amacıyla 2026’dan itibaren lisans sistemine geçilmesinin planlandığını duyurdu. Pekin’in bu adımı, özellikle Avrupa’da uzun süredir eleştirilen ucuz Çin çeliği ve kapasite fazlasına yönelik baskılara yanıt olarak değerlendiriliyor.