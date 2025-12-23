  • İSTANBUL
Dünya Soygun sonrası Louvre’da alarm! Tarihi galeriye demir parmaklık
Dünya

Soygun sonrası Louvre’da alarm! Tarihi galeriye demir parmaklık

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre’da güvenlik tedbirleri artırıldı. Apollo Galerisi’ndeki pencereler dikkat çeken bir uygulamayla güçlendirildi.

Louvre Müzesi, ekim ayında Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Soygunun ardından Apollo Galerisi’ndeki pencerelere metal parmaklıklar yerleştirdi. Müze yetkilileri, yapılan çalışmayla galerinin yüksek pencerelerinin güvence altına alındığını bildirdi. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren, geçen hafta imzalanan ve duyurulan güvenlik ekipmanının ilk bölümü kapsamında 100 kameranın müze çevresine konuşlandırılacağı belirtildi.

