Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranını açıkladı. Zammın yeniden değerleme oranında olabileceğini belirtilirken yeni fiyatlar şimdiden şekillendi.

2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri zammı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine gelecek zammın oranını paylaştı.

Bakan Uraloğlu katıldığı canlı yayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin konuştu.

 

Uraloğlu, "Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" dedi.

Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" dedi.

 

Köprü ve otoyol tarifesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 25,49'luk zam uygulanırsa köprü geçiş ücreti 2026'da 59 TL'ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL. Zam sonrası 100 TL'ye çıkacak.

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 795 TL düzeyinde.

