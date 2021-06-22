YKS sınavında maske zorunlu mu?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için geri sayım başlamışken adaylar sınava ilişkin kuralları gözden geçiriyor. Sınav günü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise YKS sınavında maske zorunluluğu olup olmadığı... Peki, YKS sınavında maske zorunlu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. ÖSYM'den 2021 YKS'de maske takma zorunluluğuna yönelik açıklama geldi. Üniversite eğitimi için 26 - 27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde sınava girecek adaylar, YKS'de maske takmak zorunlu mu sorusunu yöneltiyor.
YKS sınavında maske zorunlu mu?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.
Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.