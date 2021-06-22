Milyonlarca öğrencinin katılımıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta gerçekleştirilecek. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için geri sayım başlamışken adaylar sınava ilişkin kuralları gözden geçiriyor. Sınav günü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise YKS sınavında maske zorunluluğu olup olmadığı... Peki, YKS sınavında maske zorunlu mu?