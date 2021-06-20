YKS sınavı 26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan küresel koronavirüs krizi nedeniyle 2020 yılında eğitime olan etkisini azaltmak amacıyla ÖSYM tarafından Üniversite sınavı baraj puanı değiştirilmişti. Öğrenciler bu sene YKS baraj puanının kaç olduğunu merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavında baraj puanı kaç?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil puanları 180 ve üzeri olmayan adaylar sadece ön lisans programlarını tercih edebilecek.