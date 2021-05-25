Lise mezunu milyonlarca Üniversite adayının gözü kulağı yapılacak olan 2021 YKS sınavına çevrildi. Her yıl üniversite için yüz binlerce adayın girdiği YKS sınavının baraj puanı da merak konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavında baraj puanı kaç?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.