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Eğitim YKS sınavında baraj puanı kaç?
Eğitim

YKS sınavında baraj puanı kaç?

YKS baraj puanı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS sınavı bu yıl 26 Haziranda başlayacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan küresel koronavirüs krizi nedeniyle 2020 yılında eğitime olan etkisini azaltmak amacıyla ÖSYM tarafından Üniversite sınavı baraj puanı 170 olarak aşağıya çekilmişti. 2021 YKS sınavına girecek adaylar bu yılda aynı baraj puanlarının geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, YKS sınavında baraj puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:58:00 -
YKS sınavında baraj puanı kaç?

Lise mezunu milyonlarca Üniversite adayının gözü kulağı yapılacak olan 2021 YKS sınavına çevrildi. Her yıl üniversite için yüz binlerce adayın girdiği YKS sınavının baraj puanı da merak konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

YKS sınavında baraj puanı kaç?

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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