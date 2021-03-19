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Eğitim YKS sınavı ertelenecek mi?
Eğitim

YKS sınavı ertelenecek mi?

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka sayıları sonrası hem öğrenciler hem de veliler YKS ve LGS sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Üniversite hayali kuran gençlerin hazırlandığı YKS sınavı ertelenecek mi? YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:20:00 - 2021-03-19 17:34:49
YKS sınavı ertelenecek mi?

ÖSYM tarafından erişime açılan YKS sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından YKS sınav tarihi araştırılmaya başladı. YKS sınavının artan virüs vakalarının ardından ertelenip ertelenmeyeceği sorgulanıyor.

YKS başvuruları sona erdi mi?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 4 Şubat'ta başlamıştı. Başvurular 2 Mart'ta sona erdi.YKS 2021 için geç başvurular 18 Mart 2021'de sona erdi.

YKS sınavı ertelenecek mi?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan geçtiğimiz ay, Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin yaşadığı öğrenme kayıplarının yüz yüze eğitim sürecinde telafi edilebilmesi için LGS ve YGS tarihlerinin ertelenmesini istemişti. Geylan: "Öğrencilerimizin aylardır maruz kaldıkları öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için imkanımız olacak. Öğrencilerimizin bu imkandan azami derecede faydalanabilmesi için MEB'e çağrıda bulunuyor ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini aksatmayacak şekilde sınavların olabildiğince geç tarihte yapılmasını sağlamasını bekliyoruz."

Türkiye'de son günlerde vaka sayılarının artması ile YKS sınavının ertelenmesi yine gündeme geldi. YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

YKS sınavı ne zaman?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

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