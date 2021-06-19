  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boşnak üyeden 'Türkiye' açıklaması: En uygun şartlar sunuldu
Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Eylem hazırlığındaki terörist enselendi
Slovakya hükümetinin kararı Beşiktaş'ı vurdu
Eğitim YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?
Eğitim

YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?

YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerini değiştirmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, sınav giriş belgesinin ardından sınav yer değişir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:42:00 -
YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?

YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri de geçtiğimiz günlerde ÖSYM AİS üzerinden erişeme açıldı. Adaylar, daha önce belirledikleri sınav giriş yerlerini değiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra giriş yerleri değişir mi?

YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021’de saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021’de saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021’de saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sürecek.

YKS sınav giriş yerleri 10 Haziran’da erişime açıldı. Sınav giriş belgeleri yayımlanmadan öğrenciler, giriş yerlerinin değiştirilmesi için başvuruda bulunabiliyordu. Ancak giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından bu yönde bir başvuru alınmıyor. Öte yandan YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?
30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Sağlık

30 yaş üstü ne zamana aşı randevusu alabilir? 30 yaş üstü randevu alabiliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay