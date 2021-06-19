YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?
YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerini değiştirmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, sınav giriş belgesinin ardından sınav yer değişir mi?
YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri de geçtiğimiz günlerde ÖSYM AİS üzerinden erişeme açıldı. Adaylar, daha önce belirledikleri sınav giriş yerlerini değiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra giriş yerleri değişir mi?
YKS sınav yeri nasıl değiştirilir?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran 2021’de saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran 2021’de saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran 2021’de saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sürecek.
YKS sınav giriş yerleri 10 Haziran’da erişime açıldı. Sınav giriş belgeleri yayımlanmadan öğrenciler, giriş yerlerinin değiştirilmesi için başvuruda bulunabiliyordu. Ancak giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından bu yönde bir başvuru alınmıyor. Öte yandan YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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