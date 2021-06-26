Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS ilk oturuma giriş yaptı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler artık ÖSYM'nin YKS sınavı sonucu için verdiği tarihi araştırıyor.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.