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Eğitim YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yükseköğretim Kurumu Sınavları’na katılım gösteren binlerce öğrenci YKS sınavını ilk oturumunu geride bıraktı. Üniversite sınavının ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi sınavın sona ermesinin ardından YKS sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-26 17:58:00 -
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS ilk oturuma giriş yaptı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler artık ÖSYM'nin YKS sınavı sonucu için verdiği tarihi araştırıyor.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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