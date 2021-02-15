YKS Sınav harçları belediyeden

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Kahramanmaraş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencileri sevindiren gelişme Onikişubat Belediyesi’nden geldi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, YKS’ye girecek ihtiyaç sahibi 500 öğrencinin sınav ücretini karşılayacaklarını ve öğrencilerin milli eğitim müdürlüğü tarafından belirleneceğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Hanefi Maçiçek, şunları dile getirdi: “Öğrenciler Bilgiyle buluşuyor projesi ile 2.5 milyon öğrenciyi kitapla buluşturduk. Şimdi de 500 öğrencimizin üniversite giriş ücretlerini ödeyeceğiz. Öğrencilerimize belediyemize ait Onikişubatlım kartını vereceğiz. Paralar kartlara yatırılacak, öğrenci kardeşlerimiz bu kartlarla üniversite giriş ücretlerini ödeyecekler.” Onikişubatlım Kartı’na ilk etapta YKS’nın ilk sınavı için 90 lira yatırılacak. Öğrenci ikinci sınava girmeye hak kazanırsa 90 lira daha yüklenecek. Yabancı dil sınavın için de 90 lira daha ödenecek.