YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?
YKS sınavına kısa bir süre kala sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edildi. YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Üniversite sınavında son durum nedir? YKS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgilin aramalar iyice arttı. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?
YKS için geri sayım başladı. Yüz binlerce üniversite adayı nefesini tuttu sınav tarihinin gelmesini bekliyor. Sınav öncesi en önemli husus sınav giriş belgesi... Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?
ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor.
YKS 2021 ne zaman?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.