YKS 2021 sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Birçok öğrencinin gireceği YKS sınavı için geri sayım devam ederken öğrenciler, sınavlarına girecekleri yerleri araştırmaya başladı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2021?

YKS 2021 sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi göz önüne alınırsa sınavlardan bir hafta önce sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tahmin ediliyor.

Dolayısıyla YKS sınav giriş yerlerinin 18 Haziran itibariyle erişime açılacağı bekleniyor.

YKS ertelendi mi 2021?

YKS 2021 başvurularının sona ermesinin ardından sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Ancak henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yüz binlerce adayın gireceği üniversite sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde uygulanacak. Ardından 27 Haziran tarihinde AYT sınavı yapılacak. Aynı gün YDT sınavı da yapılmış olacak. Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde duyurulacak.