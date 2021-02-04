YKS HES kodu ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle yaşamlarımıza HES kodu uygulaması yerleşti. Vatandaşlar kamu binalarına, AVM’lere girişlerden toplu taşıma kullanımına kadar pek çok alanda HES kodu kullanıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS başvuruları sırasında adayların HES kodu bildirmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Pek çok kişi kimlerin HES kodu bildiriminden muaf olduğunu araştırıyor. Peki, YKS başvuru için kimden HES kodu istenmiyor?

YKS sınav başvurusu kimler HES kodu girmeyecek

2021 YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. YKS geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta yapılabilecek. ÖSYM, YKS 2021 kılavuzunu açıkladı. Kılavuzda başvurular sırasında HES kodu zorunluluğu olduğu ifade edildi. Ancak YU numaralı adayların HES kodu zorunluluğu olmadığı da belirtildi. Kılavuzda konuyla ilgili olarak, “ Sınava başvuracak 0’la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir” denildi.

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