  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

YKS sayısal birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından ağırlanan sayılsal puan türü Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm, fakülteyi gezerek öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:33:04 -
YKS sayısal birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturum sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fen Lisesi mezunu Örüm, annesi Esma ve babası Vakkas Örüm ile ziyaretinde, İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından ağırlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gezen YKS sayısal birincisi Özge Dilay Örüm, mühendislik ve tıp bölümleri arasında kararsız kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Aydın da Cerrahpaşa'da bu yıldan itibaren tıp ve mühendisliğin çift ana dal programı olarak uygulanmaya başladığını, tıpla birlikte mühendislikte de bir programı bitirebileceğini anlattı.

Aydın, "Özge'nin seçimi ne olursa olsun hayırlı olsun. Cerrahpaşa'nın kapıları ardına kadar Özge'ye açık." ifadelerini kullandı.

"Cerrahpaşa" markasının, dünyanın her yerinde ömür boyunca gururla taşınacağını belirten Aydın, "Cerrahpaşa'da bilgi aktarılır ve büyür. Burada çok geniş ve donanımlı bir öğretim üyesi kadrosu var. Cerrahpaşa bir ekol. Bu ekol artık dünyada da biliniyor." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar ve Asistan Dr. Pelin Öztürk de yer aldı.

Özge Dilay Örüm görüşmenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni gezerek, öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi aldı.

Cerrahpaşa İngilizce Tıp programı 2019'da ilk 313'ten, Türkçe Tıp programı ise ilk 1717'den öğrenci kabul ederek, Türkiye'de en yüksek puanlı devlet üniversitesi tıp fakültesi olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türkiye ve Mısır arasında yaşanan gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış
Gündem

Kadir Mısıoğlu, korkunç hazırlığı böyle anlatmış

Tarih Araştırmacısı ve Yazar Kadir Mısıroğlu, ABD'nin Çin'in nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. ..
İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt
Siyaset

İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhur ittifakına katılır mısınız? Sorununa yanıt verdi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı