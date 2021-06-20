Bir senelik hazırlanma süreci sona erdi, YKS'ye sayılı günler kaldı. 2 milyonun üzerinde aday YKS sınavı için gün sayıyor. Bu kapsamda YKS sınavı ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki, YKS ne zaman? YKS'ye kaç gün var?

YKS ne zaman?

2 milyonun üzerinde adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler önce Temel Yeterlilik Testi'ne girecek. Bu testteki başarıları puanlarının yüzde 40'ını oluşturacak.

İkinci gün Alan Yeterlilik Testi'ndeki başarıları ise puanlarına en çok etki edecek bölüm.

Geçen yıl salgın nedeniyle sınavda bazı iyileştirmeler yapılmış, öğrenciler ikinci dönem konularından muaf tutulmuş, TYT'de süre uzatılmış ve baraj puanı düşürülmüştü. Bu yıl düzeltmeler geçerli değil. Bu durum öğrencilerin kaygılarını da arttırdı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek.