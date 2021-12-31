YKS ne zaman 2022? YKS başvuruları ne zaman yapılacak?
Üniversite sınavı ne zaman 2022 | Üniversite sınavına hazırlananlar 2022 yılında YKS’nin ne zaman hangi gün yapılacağını, YKS başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman?
Üniversite hayali kuran milyonlar 2022’de YKS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak?
YKS ne zaman 2022? YKS başvuruları ne zaman yapılacak?
2022 yılında üniversite sınavına girmek isteyen milyonların merakla beklediği ÖSYM 2021 takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylelikle 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavların tarihleri ile başvuru günleri belli oldu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
ÖSYM takviminin açıklanmasıyla sınav başvuru tarihleri de açıklanmış oldu. YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.