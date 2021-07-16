ÖSYM son dakika duyurusu geçerek YKS kontenjanlarını yayımladı. "Ön bilgi amaçlıdır" yazılı ibareyle kontenjanları yayımlayan ÖSYM tercih tarihlerini de duyurdu. İşte Üniversite taban puanları ve tercih tarihleri...

YKS kılavuzu 2021 Üniversite kontenjan bilgisi

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM tarafından verilen bilgiye göre adaylar 2021 YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklar.

ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

4 yıllık bir lisans bölümünde tercih yapacak olanlar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık önlisansta toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.

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