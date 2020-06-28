Üniversite sınavına girecek öğrenciler ve veliler sınavın kaç saat süreceğini merak ediyor. Bütün bir yıl hazırlanan sınavın ikinci ve üçüncü oturumunun süreleri en çok araştırılan konular arasında.

YKS kaç saat sürecek? | YKS saat kaçta bitecek?

Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konunu cevabına geldik;

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar), 15.45, 120 dakika