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Eğitim

YKS kaç saat sürecek? | YKS saat kaçta bitecek?

AYT kaç dakika? Üniversite sınavında ikinci gün maratonu başladı. Milyonlarca aday YKS’nin 2. ve 3. oturumu için hazır. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyenler öğrenciler kadar veliler de bir hayli heyecanlı. AYT ve YDT’nin kaç saat süreceği merak ediliyor. Pek çok öğrenci ve veli “YKS kaç saat sürer?” , “AYT sınavı kaç saat sürüyor?” , “üniversite sınavı kaç saat sürer?” , “Üniversite sınavı ne zaman biter?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 09:51:00 -
YKS kaç saat sürecek? | YKS saat kaçta bitecek?

Üniversite sınavına girecek öğrenciler ve veliler sınavın kaç saat süreceğini merak ediyor. Bütün bir yıl hazırlanan sınavın ikinci ve üçüncü oturumunun süreleri en çok araştırılan konular arasında.

 YKS kaç saat sürecek? | YKS saat kaçta bitecek?

Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konunu cevabına geldik;

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar), 15.45, 120 dakika

 

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