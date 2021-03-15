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Eğitim YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın düzenleyeceği, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) başvuruları 2 Mart'ta sona erdi. YKS geç başvuruları ise 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 00:05:00 -
YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için son fırsat YKS geç başvuruları olacak. 2 günlük geç başvuru günlerinde de başvurularını tamamlamayan adaylar sınava katılamayacaklar. Peki, YKS geç başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.

4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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