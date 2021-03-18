YKS geç başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM YKS geç başvuru nasıl yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvurusu ne zaman sona eriyor? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

2021 YKS ücreti ne kadar?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlenmişti. Ancak YKS geç başvurusunda bulunacak adaylar için YKS geç başvuru ücreti biraz daha fazla olmakta.

2021 YKS geç başvuru ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2021 YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart 2021'de başlayacak 18 Mart 2021'de 23:59'de sona erecek.

YKS 2021 geç başvuru nasıl yapılır?

YKS sınavına girecek adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilecekler.

YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2021 YKS geç başvurusunda bulunacak adaylar, ÖSYM YKS 2021 geç başvuru ücretini merak ediyor. YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 405 lira yatırması gerekiyor.

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