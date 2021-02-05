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Eğitim YKS başvuruları başladı
Eğitim

YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2021-YKS) başvurular dün başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:33:00 -
YKS başvuruları başladı

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Müracaatlar 2 Mart’a kadar alınacak. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

e-Devlet kolaylığı

İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS’ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

LGS soru kitapçığı yayımlandı

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımladı. Şubat ayı örnek soruları ile bugüne kadar 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970’e ulaştı. Şubat ayı örnek sorularında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10’ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

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