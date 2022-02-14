YKS başvuruları 202 ne zaman bitiyor? YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek 2022-YKS'nin başvuru kılavuzunun "https://osym.gov.tr" adresinde yayımlandı. 2022 YKS başvuruları, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

YKS 2022 başvuruları ne zaman bitecek?

2022 YKS başvuruları 11 Şubat itibarıyla alınmaya başladı. Başvurular 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

2022 YKS başvurusu nereden, nasıl yapılacak?

YKS başvuruları, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabiliyor.

TYT ve AYT sınav süresi ne kadar?

Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 18 Haziran'da yapılacağını ve 165 dakika olacağını bildiren ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacağını ve 180 dakika süreceğini belirtti.

YDT sınavı kaç dakika?

Yabancı Dil Testinin de (YDT) 19 Haziran yapılacağını ve 120 dakika olacağını belirten Aygün, şimdiden tüm adaylara başarılar dilediğini ifade etti.

YKS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvurusunda bulunacak adayların en çok merek ettiği konuların başında 2022 YKS başvuru ücreti gelmekte. Peki YKS başvuru ücreti 2022 ne kadar? YKS sınav ücrti ne kada? ÖSYM tarafından açıklanan 2022 YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, adayların ödeyeceği sınav ücretlerine yer verildi. Buna göre, adaylar YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 115 TL'yi 8 Mart 2022'ye kadar ödeyebilecek.

Geçen yılki TYT puanı kullanacaklar ne kadar başvuru ücreti ödeyecek?

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden, 2022-YKS merkezi yerleştirmede veya özel yetenek sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar ise 30 TL başvuru ücreti ödeyecek. Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.