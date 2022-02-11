YKS başvuru ücreti 2022 ne kadar? YKS sınav parası kaç lira? 2022 YKS başvuru ücreti hangi bankadan yatacak?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2022 YKS sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların beklediği gün geldi. ÖSYM 2022 YKS başvuruları başladı.

2022 YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

2022 YKS TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

2022 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

2022 YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

2022 YKS sınav başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS 2022 ücreti hangi bankaya yatacak?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak: Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak. ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın