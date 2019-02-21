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YKS başvuru ücreti 2019 YKS para yatırma nasıl yapılır, ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak

YKS para yatırma hangi banka, ÖSYM ödemeleri hangi bankalara yapılıyor, YKS ücreti 2019 ne kadar sorusu üniversite hayali kuran milyonlarca üniversite adayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 YSK başvuruları 12 Şubat itibariyle başladı. YSK başvuruda son tarih ise 6 Mart 2019. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecekler YKS başvuru ücreti 2019 hangi bankaya yatıracak? TYT veAYT sınavı son durum. İşte YKS para yatırma hangi bankaya sorusunun cevabı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
YKS başvuru ücreti 2019 YKS para yatırma nasıl yapılır, ÖSYM YKS ücreti hangi bankaya yatırılacak

YKS para yatırma hangi banka, ÖSYM ödemeleri hangi bankalara yapılıyor, YKS ücreti 2019 ne kadar sorusu üniversite hayali kuran milyonlarca üniversite adayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 YSK başvuruları 12 Şubat itibariyle başladı. YSK başvuruda son tarih ise 6 Mart 2019. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecekler YKS başvuru ücreti 2019 hangi bankaya yatıracak? TYT ve  AYT sınavı son durum. İşte YKS para yatırma hangi bankaya sorusunun cevabı.

ÖSYM giriş başvuru. YKS başvuru ücreti ödeme yerleri nereler? Hangi bankalara YKS ücreti ödenir? Her yıl milyonlarca öğrenci üniversite sınavına hazırlanıyor. 15-16 Haziran 2019'da üç oturum halinde yapılacak olan YKS sınavı başvuru süreci de heyecanla bekleniyor. YKS, TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara YKS ücreti yatırılır? İşte tüm detaylar...

2019 YKS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ücretleri ne kadar ve hangi bankalara yatırılır?  Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır. Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ÖSYM 2019 YKS sınavı ne zaman?

YKS sınavı üç oturum halinde haziran ayında gerçekleşecek. YKS oturumları nelerdir? YKS oturumları üç farklı alanda TYT, AYt ve YDT sınavları olarak gerçekleştirilir. Geçtiğimiz yıl üniversiteye girişte ilk kez uygulanan YKS’nin ikincisi bu yıl gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin girdiği üç oturumlu sınavın tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS’nin ilk oturumu olan TYT 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:21
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