Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren adaylar YKS başvuru işleminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS son başvuru tarifi nedir?

YKS Başvuru 2022 ne zaman sona erecek?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-18 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar başvuru işlemlerini 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirecek. Geç başvurular ise 16-17 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyenler ise ücretleri merak ediyor. Henüz 2022 YKS kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında başvuru ücreti belli olmuş olacak. 2021 yılında başvuru ücreti 90 lira olarak alınmıştı, 2022 YKS için 110-120 lira arasında ödeme alınması bekleniyor.

YKS başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Aday öğrencinin ÖSYM sisteminde geçerli fotoğraflarının bulunması gerekiyor. Şayet sistemde öğrenciye ait fotoğraf yoksa işlemler başvuru merkezlerinde yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran 2022

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir..