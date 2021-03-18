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Eğitim YKS baraj puanı 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? AYT baraj puanı kaç?
Eğitim

YKS baraj puanı 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? AYT baraj puanı kaç?

YKS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Başvuruları 4 Şubat- 2 Mart tarihleri aralığında alınan geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta yapılacak olan YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. YKS'ye girecek olan adaylar YKS baraj puanı 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? AYT baraj puanı kaç? sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, YKS'de AYT baraj puanı kaç olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:48:00 -
YKS baraj puanı 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? AYT baraj puanı kaç?

Geçtiğimiz yıl YKS AYT puanı 180'den 170'e düşürülmüştü. 2021 yılında YKS sınavına girmeye hazırlanan milyonlarca aday  AYT barajı puanı kaç olacağını merak ediyor. Peki 2021 AYT barajı kaç olacak?

2021 AYT barajı kaç olacak?

ÖSYM tarafında 2021 YKS kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan kılavuzda YKS AYT oturumunda baraj puanın 180 olacağı açıklandı.

2021 YKS ne zaman?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

AYT nedir?

AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

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