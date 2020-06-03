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Eğitim

YKS adaylarına önemli duyuru: Yarın...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:18:00 - 2020-06-03 16:21:22
YKS adaylarına önemli duyuru: Yarın...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS işlemlerine dair yeni bir duyuru yayımlandı.

Aygün paylaştığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır''

YKS ne zaman?

YKS, 27-28 Haziran'da uygulanacak.

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