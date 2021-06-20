  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Ordu'da tepsi büyüklüğünde mantar bereketi!
TBMM Başkanı Şentop’tan, Babalar Günü mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Babalar Günü mesajı yayımladı
Eğitim YKS adayları dijital ortamı seçti
Eğitim

YKS adayları dijital ortamı seçti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl hizmete sundukları dijital sistemlerle 2 milyon 185 bin 274 adayın herhangi bir başvuru merkezine gitmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) müracaat ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 13:13:00 -
YKS adayları dijital ortamı seçti

Aygün, müracaatını başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştiren aday sayısının ise 422 bin 629 olduğunu bildirdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’yle (AİS) eDevlet üzerinden sağlanan dijital hizmetlere sıralayan Aygün, “Kurumumuz tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulama öğrencilerin ve sınav görevlilerinin kullanımına açıldı. Ayrıca mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay