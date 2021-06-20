YKS adayları dijital ortamı seçti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl hizmete sundukları dijital sistemlerle 2 milyon 185 bin 274 adayın herhangi bir başvuru merkezine gitmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) müracaat ettiğini açıkladı.
Aygün, müracaatını başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştiren aday sayısının ise 422 bin 629 olduğunu bildirdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’yle (AİS) eDevlet üzerinden sağlanan dijital hizmetlere sıralayan Aygün, “Kurumumuz tarafından geliştirilen iki yeni mobil uygulama öğrencilerin ve sınav görevlilerinin kullanımına açıldı. Ayrıca mobil uygulamalara e-Devlet şifresiyle erişim kolaylığı sağlandı” dedi.