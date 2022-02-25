YKS 2022 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS geç başvurusu ne zaman?

YKS başvuruları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS başvuru tarihleri 11 Şubat’ta başladı. Peki 2022 YKS başvuruları ne zaman sona erecek? 2022 YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS 2022 sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda.

YKS başvuruları nasıl yapılacak?

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti 2022 yılında zamlı olarak tahsil edilecek. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti yatıracak.

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır.

YKS sınav süresi ne kadar?

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. YÖK tarafından yapılan açıklamada "Sınavuın geçerliliği ve ölçücülüğü arttırılmıştır. Adaylar daha az stresle sınava daha fazla odaklanacaklardır" denildi.