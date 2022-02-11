YKS 2022 başvuru kılavuzu sorgula! ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversite sınavları için geri sayım başladı. 18-19 Haziran’da yapılacak olan 2022 YKS TYT AYT sınavı için başvurular 11 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başladı. 2022 YKS başvurusunda son tarih 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 2022 başvurusunu yapacak olan adayların en çok merak ettiği konuların başında 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlanıp yayınlanmadığı. Peki 2022 YKS başvuru kılavuzu açıklandı mı, YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? ÖSYM’nin sitesine bakıldığında 2022 ÖSYM YKS başvuru kılavuzunun henüz yayınlanmadığı görülmekte. ÖSYM YKS 2022 başvuru kılavuzunu saat 12:00’da erişime açması bekleniyor. ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın

YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzunu henüz erişime açmadığından 2022 YKS başvuru ücreti ile YKS 2022 geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu netleşmedi. YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenmişti.

YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS 2022 başvurusu nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS TYT AYT hangi testler var?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.