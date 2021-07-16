YKS 2021 tercih ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS tercihleri ne zaman?
Son dakika haber: 2021 YKS kontenjanları kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM milyonlarca adayın meraklı gözlerle beklediği 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki ÖSYM 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 202 tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite 2021 tercih tarihleri ne zaman?
Son dakika! 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.'' dedi.
2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzu için tıklayın