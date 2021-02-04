YKS 2021 başvurusu HES kodu nasıl girilir? YKS başvurusunda HES kodu nasıl girilir?

ÖSYM, 2021 YKS sınavı için başvuru kılavuzunu yayınladı. ÖSYM’nin 2021 YKS başvuru kılavuzuna göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Üniversite sınavına girecek adaylar başvurularını, 04 Şubat 2 Mart tarihleri arasında YKS başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapacak.

2021 YKS geç başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS geç başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 YKS geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 (Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.)

YKS 2021 başvurusu HES kodu nasıl girilir?

HES Kodunun Edinilmesi: Sınava başvuracak 0’la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.



HES kodu nasıl alınır?

YKS başvurusu için HES kodu şartı getirildi. ÖSYM YKS başvurusunda bulunacak adaylar mutlaka HES kodunu sisteme girmeleri gerekiyor. Peki HES kodu olmayanlar, HES kodunu nasıl alacak? HES kodu nasıl alınır?

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