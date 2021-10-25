YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri
YKS 2.ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? Bu yıl üniversite sınavına giren adaylar için ikinci ek yerleştirme imkanı sağlandı ve baraj puanı düşürüldü. Tercih yapan adayların sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. YKS 2.ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adaylar ise ne zaman nasıl işlem yapabileceklerini araştırıyor. Peki, üniversite 2.ek yerleştirme kayıtları ne zaman ayın kaçında yapılacak?
Merakla beklenen ikinci ek yerleştirme sonuçları ilan edildi. Sonuçlarının ilanından sonra adaylar gözlerinin kayıt tarihlerine çevirdi. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman yapılacak.
YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Elektronik kayıt işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. E Devlet’e TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra 'Üniversite e-kayıt' başlığını aratın. Karşınıza çıkacak olan sayfadan işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.