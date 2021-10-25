YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

YKS 2.ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak? Bu yıl üniversite sınavına giren adaylar için ikinci ek yerleştirme imkanı sağlandı ve baraj puanı düşürüldü. Tercih yapan adayların sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. YKS 2.ek yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adaylar ise ne zaman nasıl işlem yapabileceklerini araştırıyor. Peki, üniversite 2.ek yerleştirme kayıtları ne zaman ayın kaçında yapılacak?