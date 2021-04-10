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Dünya Yiyin birbirinizi! Pasifik’te karşılaştılar
Dünya

Yiyin birbirinizi! Pasifik’te karşılaştılar

Aralarında uzun bir süredir sürtüşme bulunan ABD ve Rusya’ya ait uçaklar Pasifik Okyanusu'nda karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:43:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi.

ABD uçağı yön değiştirdi

ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının yönünü değiştirmesinin ardından MiG-31 mürettebatının sorunsuz bir şekilde üsse döndüğü ifade edildi.

İhlale izin verilmediği açılandı

Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus avcı uçağının önleme uçuşunu uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığını ve Rusya'nın sınırlarının ihlal edilmesine izin verilmediğini de vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, MiG-31'in RC-135'e önleme yaptığı uçuşun bir bölümünü kamuoyuyla paylaştı.

 

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