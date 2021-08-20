Yiyin birbirinizi! Esed'in kalbine saldırdılar
İsrail'in Beşşar Esed rejiminin idaresinde bulunan Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği açıklandı.
Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail, birbirine girdi.
Esed'e bağlı SANA haber ajansının haberine göre; İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
Saldıya ilişkin fazla detay verilmeyen haberde "Hava savunma sistemlerimiz Şam semalarında İsrail saldırısına karşı koydu" ifadeleri kullanıldı.