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Dünya Yiyin birbirinizi! Esed'in kalbine saldırdılar
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'in kalbine saldırdılar

İsrail'in Beşşar Esed rejiminin idaresinde bulunan Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 15:30:00 -
Yiyin birbirinizi! Esed'in kalbine saldırdılar

Suriye'de yüz binlerce sivili katleden Beşşar Esed rejimi ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail, birbirine girdi.

Esed'e bağlı SANA haber ajansının haberine göre; İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

Saldıya ilişkin fazla detay verilmeyen haberde "Hava savunma sistemlerimiz Şam semalarında İsrail saldırısına karşı koydu" ifadeleri kullanıldı.

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