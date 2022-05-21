Yiyin birbirinizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik CHP’nin mitingine damga vurdu
CHP’nin Maltepe’deki ‘Milletin Sesi’ mitinginde Ekrem İmamoğlu, kendisini görmezden gelen Mansur Yavaş’ın elini sıkmadı. İkili arasında yaşanan gerginlik mitinge damga vurdu.
Yeniakit.com.tr
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan ‘Milletin Sesi’ mitingi bugün Maltepe’de gerçekleştirildi.
Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri sık sık geçen ve Kılıçdaroğlu’nun ‘işlerine baksınlar’ dediği İmamoğlu ve Yavaş miting alanında birbirini görmezlikten geldi.
Oturanlarla selamlaşan İmamoğlu, ellerini bağlayarak oturan ve asık suratıyla kendisini karşılayan Yavaş ile tokalaşmadan geçti. CHP’li iki belediye başkanı arasında yaşanan soğuk anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.