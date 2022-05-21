  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yiyin birbirinizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik CHP’nin mitingine damga vurdu
Siyaset

Yiyin birbirinizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik CHP’nin mitingine damga vurdu

CHP’nin Maltepe’deki ‘Milletin Sesi’ mitinginde Ekrem İmamoğlu, kendisini görmezden gelen Mansur Yavaş’ın elini sıkmadı. İkili arasında yaşanan gerginlik mitinge damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 23:16:00 - 2022-05-21 23:21:41
Yiyin birbirinizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginlik CHP’nin mitingine damga vurdu

 Yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Bursa’dan İstanbul’a alınan ‘Milletin Sesi’ mitingi bugün Maltepe’de gerçekleştirildi.

Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri sık sık geçen ve Kılıçdaroğlu’nun ‘işlerine baksınlar’ dediği İmamoğlu ve Yavaş miting alanında birbirini görmezlikten geldi.

Oturanlarla selamlaşan İmamoğlu, ellerini bağlayarak oturan ve asık suratıyla kendisini karşılayan Yavaş ile tokalaşmadan geçti. CHP’li iki belediye başkanı arasında yaşanan soğuk anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MUSTAFA GÜZEL

Mitinge katılımı görmemişsiniz. Yüzbinler oradaydı.

imam

"Kalpleri ayrı ayrı olduğu halde sen onları toplu sanırsın." Kuran-ı Kerim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay