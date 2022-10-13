Yiyecek yardımı talebi bakanlığa iletildi

YENİ AKİT ANKARA

Memur-Sen, kamu kurumlarında çalışanlardan alınan yiyecek bedelleri için ek düzenleme talebini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti. Bakanlığa iletilen yazıda işçiler için uygulanan 55 liralık yemek ücretinin kamu görevlilerine de verilmesi veya bu tutara kadar muafiyet sağlanmasını talep edildi.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Memur-Sen heyeti, ekonomik dalgalanmalar, artan emtia fiyatları ve yükselen maliyetler nedeniyle kamu görevlilerine uygulanan yiyecek yardımının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince uygulanan hükümlerin günümüz ekonomik şartları çerçevesinde güncellenmesini isteyen Memur-Sen bu talebini yazılı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti. Bakanlığa iletilen yazılı metinde; Memur-Sen’in ve bağlı 11 hizmet kolunun toplu görüşmelerden toplu sözleşmeye kadar kamu görevlilerinin yiyecek yardımından ücretsiz olarak yararlandırılmasına ve Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmasına yönelik teklifler sunduğuna dikkat çekildi. Toplu Sözleşme’nin kanun hükmünde olması nedeniyle ek bir düzenleme ile Bakanlık’ın konuyu ele alması gerektiği ifade edilen yazıda; çalışanlar arasında iş barışının sağlanması, eşitlik ilkesinin hayat bulması, adaletin temin edilmesi noktasında işçiler için güncellenen 55 TL’lik yemek bedeli tutarının kamu görevlileri için de verilmesi veya bu tutara kadar muafiyet sağlanması hususu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi.