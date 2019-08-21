Yirmi yaş dişleri hangi durumlarda çekilmeli? Yirmilik dişler neden çekilir? Genellikle çok az sayıda hastanın ağzında 20 yaş dişlerinin sürmesi için yeterli yer olur ve yer olanlar da ise genellikle bu dişler çiğneme fonksiyonu açısından pek kullanılmamaktadır. Genellikle bu dişler kemik içinde gömük kalırlar. Diş hekimleri bu dişlerin çenedeki diğer dişleri sıkıştırmaması ve olası bir enfeksiyonu önlemek için çekilmesi gerektiğini söylerler. İşte yirmilik dişler hakkında bilinmesi gerekenler...

Yirmi yaş dişleri gömükse ne yapılmalı?

Akıl dişleri molar dişler arasında en büyük olan dişlerdir. İnsanın ağzında besini kesmek için kesici dişler, parçalamak ve öğütmek için de kaninler, premolarlar ve molarlar yer alır. Akıl dişleri 4 segmentin de en sonunda yer alan dişlerdir. Bu dişler ağızda süren son dişlerdir. 18-24 yaşları arasında ağızdaki yerlerini alırlar. Ama genellikle gömük kalırlar.

Bu dişler çoğunlukla aşağıdaki belirtilere neden olurlar.

1. Ağrı

2. Kulak ağrısı

3. Ağız açmada kısıtlılık

Antibiyotiklerle bu belirtileri ortadan kaldırmak mümkündür fakat çoğunlukla bu belirtiler tekrarlarlar. Ağız içiyle bağlantı kurmuş olan akıl dişleri, ağızda bazen tamamen, bazen de kısmen görünebilir. Ağrıya, bazen kötü bir tat ve akıntı eşlik edebilir. Bu dişlerin sürmesi genellikle oldukça ağrılı olur ve tamamen sürmeleri uzun zaman alır. Ağrı kesiciler ve sıcak tuzlu suyla gargara ile genelde problem kontrol altına alınabilir. Her zaman problemli olurlar diye bir şart yoktur, fakat sıklıkla şişlik, hassasiyet, ağrı, ağız açılımında kısıtlılık, kötü ağız kokusu ve kötü tada neden olurlar.

Yirmilik dişler hangi durumda çekilir?

1. Devamlı ağrı

2. Tekrarlayan perikoronit

3. Çürük

4. Abse

5. Bu dişle ilgili kistler

6. Tümör

7. Çevre dokulara zarar vermesi ( önündeki dişi çürütmesi gibi)

8. Başka bir cerrahi işleme engel olabilirler.

Yirmilik diş çekilirken...

Normal bir çekimde olabilecek kanama, ödem ve enfeksiyon riski bu dişlerde de vardır. Özellikle alt 20 yaş dişi çekimi sonucunda sinir zedelenmesi olabilir. Vakaların %10-12sinde birkaç günlük, %1inde birkaç haftalık bir hissizlik olabilir. Çok ender de olsa bazen bu hissizlik kalıcı da olabilir. Deneyimsiz ellerde bu dişlerin çekimi sırasında çevre dişlere de zarar verilebilir.

Yirmilik diş çekildikten sonra neye dikkat edilmeli?

1. Çekim sonrası ilk 72 saatte ödem (şişlik) olmaktadır. Bunun azaltılması için hastaya operasyon öncesi steroid ve çekim sonrasıda buz kompres uygulaması önerilmektedir.

2. Alt 20 yaşlarda postoperatif ağrı olur, fakat bu ağrı kesiciler ile kolaylıkla kontrol edilirler.

3. Hasta bir süre yemek yerken, çiğneme yaparken güçlük çeker.

KÖPEK DİŞLERİ (Kanin)

Yirmi yaş dişlerinden sonra en sık gömük kalan dişlerden biridir.

Bir çok hastada süt köpek dişinin düşmediği ve kalıcı köpek dişinin gömük olduğunu görülmektedir. Böyle bir durumda aşağıdaki tedavi seçenekleri uygulanabilir.

- Köpek dişinin çekilerek oluşan boşluğun köprü veya implant ile restorasyonu

- Köpek dişinin çekilerek olması gereken yere konulması. Reimplantasyon denen bu operasyon gömük dişe zarar vermeden çıkartılması durumunda yapılabilmektedir.

- Ortodontik tedavi ile beraber bu dişin üzerine braket yapıştırılarak diş kendi yerine çekilmeye çalışılmaktadır.