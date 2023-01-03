Yıpranma primi işe girişi geri çekmez mi?

Soru: Benim ilk defa sigortalı olduğum tarih 1.12.2000 tarihidir. Yıpranma kapsamında 2008 öncesi 1880 gün ve 2008 yılı Ekim ayından itibaren 3840 gün prim ödemem var. SGK’ya gittim, doğru dürüst cevap alamadım. Benim EYT kapsamına girmediğimi söylediler. Yıpranma kapsamındaki primler sigortalı işe girişimi geri çektiği için benim işe girişim 21.8.1999 oluyor. Ben EYT kapsamından emekli olabilir miyim? Ferhat P.

Cevap: Bazı mesleklerde çalışan SSK sigortalılarının yıpranma hizmeti oluyor. Bu yıpranma hizmetinin ismi 2008/Ekim öncesi itibari hizmet zammı ve 2008/Ekim ayından itibaren de fiili hizmet zammı. Her ne kadar kendini sosyal güvenlik uzmanı olarak lanse eden kişiler yıpranma primlerinin ilk sigortalılığı geri götüreceğine dair açıklama yapmış olsa da bu doğru değil. Bunlar uzman değil çakma uzman. Yıpranma primi ilk defa sigortalı olunan tarihi geriye götürmez. 2008/Ekim öncesine ait yıpranma primlerinin dörtte biri sigortalılık süresine eklenir ve yaştan indirilir. 2008/Ekim ayından itibaren ise yıpranma primleri, mesleğin niteliğine göre dörtte bir yada altıda bir oranında prim gününe eklenir. Eklenen bu sürenin yarısı da yıpranmalı primin en az 3600 gün olması halinde yaştan indirilir. SGK çalışanları size doğru bilgi vermiş. Siz EYT kapsamına girmiyorsunuz. Emeklilik için 60 yaşına tabisiniz. Yıpranmalı prim karşılığı bu yaştan 2008/Ekim öncesi için 470 gün 2008/Ekim sonrası için 480 gün olmak üzere toplam 950 gün yani 2 yıl 7 ay 20 gün indirim yapılacak. Prim gününüze de 960 gün prim ilavesi yapılacak.