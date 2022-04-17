Yine yeniden Beşiktaş'a Hollandalı golcü!

Beşiktaş gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezonu Barcelona'da geçiren Hollandalı forvet Luuk de Jong için devreye girdi.

Ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Luuk de Jong'u yeniden gündemine alan Beşiktaş, Sevilla'nın kapısını bir kez daha çaldı.

Valerien Ismael'in de onay verdiği golcüyü gelecek sezon kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, temasları hızlandırdı.

Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi oynamasına rağmen önümüzdeki yıl Barcelona'da devam etmeyeceğini öne süren Todofichajes, Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediğide de iddia etti.

31 yaşındaki Hollandalı futbocu bu sezon Katalan ekibiyle 24 maçta görev alırken 7 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.

Todofichajes'te yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ramazan Sarı'nın derlediği habere göre ara transfer döneminde de Luuk de Jong'un ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile gündeme gelmiş ancak oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.