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Siyaset Yine yaptı yapacağını! Sarıgül'den cami girişinde görülmemiş şov
Siyaset

Yine yaptı yapacağını! Sarıgül'den cami girişinde görülmemiş şov

Siyaseti şov haline dönüştüren ve yayınladığı videolarla sosyal medyada konuşulan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yine şov yaptı. Kendisini camiye girerken video kaydına aldıran Sarıgül, camiye girerken rozetini çıkartarak “Camilerde siyaset olmaz. Camiye girerken bütün arkadaşlarımız rozetlerini çıkaracak. Oraya gönül rozetimizle gidiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 15:39:00 -

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyadaki şovlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Sarıgül, camiye girmeden önce parti rozetini çıkardığı anları TikTok’ta paylaştı.

Sarıgül, kendisini kayda alan kişinin “Rozetini niye çıkardınız” sorusuna “Camilerde siyaset olmaz” sözleriyle yanıt verdi.

Sarıgül, “Camilerde siyaset olmaz. Camiye girerken bütün arkadaşlarımız rozetlerini çıkaracak. Oraya gönül rozetimizle gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sefer

siyasetin adnan oktari lan bu adam
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