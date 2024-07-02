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Ekonomi Yine turnayı gözünden vurdular! Yeni petrol yatağı keşfettiler
Ekonomi

Yine turnayı gözünden vurdular! Yeni petrol yatağı keşfettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-02 00:05:00 -
Yine turnayı gözünden vurdular! Yeni petrol yatağı keşfettiler

Suudi Arabistan, ülkenin Şarkiyye ve Rubülhali bölgelerinde ham petrol ve doğal gaz sahaları ile yataklarının keşfedildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın konuya ilişkin açıklaması ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlandı.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Şarkiyye bölgesinde konvansiyonel olmayan iki petrol sahası, bir Arap hafif petrol yatağı, Rubülhali'de iki doğal gaz sahası ve iki doğal gaz yatağı bulduğunu aktardı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan günlük yaklaşık 10 milyon varil ham petrol üretiyor ve bunun yaklaşık 7 milyon varilini ihraç ediyor.

Kaynak: AA

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