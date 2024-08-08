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Yerel Yine TIR faciası! 3 metre yükseklikten uçan TIR karşı şeride daldı
Yerel

Yine TIR faciası! 3 metre yükseklikten uçan TIR karşı şeride daldı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 11:29:00 -
Yine TIR faciası! 3 metre yükseklikten uçan TIR karşı şeride daldı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 3 metre yükseklikten karşı şeride uçtu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Selami Tekdur (60) idaresindeki 34 ZJ 1065 plakalı TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride uçtu.

Arkasında çift dorse takılı bulunan TIR, refüjde yaklaşık 3 metre yüksekte ters şekilde askıda kaldı. TIR'ın arkasında bulunan çift dorse ise karşı şeride savruldu. Dorselerin parçalarının savrulduğu yolda o sırada araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. TIR sürücüsü Selami Tekdur, ters dönüp askıda kalan tırın içinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, araçtan diğer araç sürücülerinin yardımı ile çıktı.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, İstanbul istikametinde ise iki şeritten sağlanabiliyor. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem alırken, aracı yoldan kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: İHA

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