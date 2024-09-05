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Yerel Yine sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı
Yerel

Yine sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 14:14:00 -
Yine sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan adam kanlar içinde kaldı

Samsun'da bir işyerinin bahçesindeki köpeğin saldırdığı şahıs çeşitli yerlerinden yaralanarak canını zor kurtardı. Apar topar hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aydın (39) yoldan geçerken aniden sıkışınca tuvalet ihtiyacını gidermek girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan Anadolu çoban köpeği kırması cinsi bekçi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin sol omzunu, sol göğüs bölgesi ile sağ bacağının çeşitli yerlerinden ısırarak kanlar içinde bıraktığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Aydın tedavi altına alındı.


Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Abdullah Aydın, "Tuvalet ihtiyacını gidermek için iş yerinin bahçesine girdim. Köpek bir anda bana saldırdı ve ısırdı. Az daha paramparça ediyordu. Boğazını tutup iterek kendimi kurtardım. Yoksa beni öldürüyordu" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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