Yine sokak köpeği dehşeti!

Kastamonu'nun Araç ilçesi, Çay Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 3 çocuk, köpek saldırısına uğradı.

Köpeğin yakınlaştığı sırada, 3 çocuktan 2'si kaçarken 3 yaşındaki Mert Furkan saldırıya uğradı.

Dudağında, başında, elinde ve kollarında derin çizikler ve yarıklar oluşan 3 yaşındaki çocuk, arkadaşlarının durumu büyüklere haber vermesi sonucu kurtarıldı.

Saldırıya uğrayan Mert Furkan, olay bölgesine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Aldığı derin yarıklar sonucu ameliyata alınan küçük çocuk, tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçede çok fazla başıboş köpek olduğunu söyleyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku yaşayan Mert Furkan, “Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı” dedi.

Yaşanan olayı anlatan Mert Furkan'ın annesi Esra Aşık ise, “Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış. Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Çocuğumu şu anda kaybetmişte olabilirdim. Ben hayvan düşmanı bir insan değilim, hayvanseverlere de çok fazla saygım var. Tek istediğim boş bir araziye köpekler için yer yapılsın istiyorum. Orada köpekleri beslesinler, orada istedikleri kadar köpeklere baksınlar istiyorum. Başka birisine de saldırabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar” dedi.

Oğlunun yüzünde dikiş izlerinin kaldığını söyleyen Aşık, “Dudağı zaten parçalandı, alnında iki tane dikiş var. Elinde de dikiş izi kaldı. Hele psikolojisi deseniz zaten oğlumun bozuldu. Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor” diye konuştu.

Sürekli olarak okul bölgesinde fazlaca köpek olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Numan Çalış, “Bunlardan benim çocuklarım geçemiyor. Burada Halk Eğitim Merkezinin okulu da var. Okula da geçemiyorlar. Ben evden görüyorum. Araç Belediyesi başta olmak üzere ilimizin önde gelenlerinden, yetkililerden bu işe bir çözüm bulmalarını istiyorum. Benim çocuğum ortaokul 5’inci sınıfa gidiyor. Sabahları kalkıyorum oğlum hadi okula git diyorum, baba şuradaki köpeklerden ben geçemiyorum. Beni oradan geçir, oradan sonrasını ben giderim diyor. Daha dün sabahta bana saldırdılar burada. 14-15 tane köpek burada bekliyor. Burada okula giderken herhangi bir çocuğa köpekler saldırsa bunun hesabını kim verecek, bu işin vebalini kim taşıyacak. Tamam, hayvanseverlere saygımız var ama bu duruma da birilerinin çözün bulması gerekiyor” dedi.

Köpeklerin okul ve cami önlerinde beslenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Mahallesi Muhtarı Musa Soydan, “Çarşamba günü evinin önünde oynayan küçük bir çocuğumuza köpekler saldırdı. Köpekler, çocuğun yüzünü, elini ve kolunu parçaladı. Biz bu işten mustaribiz, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu olaylar üç aydır mahallemizde devam ediyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuz köpekler saldırdı ve çocuklarımız yaralandı. Olumsuz yerlerde olumsuz şekilde hayvanlar besleniyor. Biz, hayvanlara karşı değiliz. Ama cami, okul ya da kamu kurumlarının önlerinde hayvanların beslenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü buralarda insan sayısı fazla oluyor. Buralarda beslendikleri için köpekler yoğun oluyor. İnsanlara saldırmaları daha yüksek oluyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuza köpek saldırdı, hallerini görüyoruz. Mahallemiz perişan, bu olaylardan ötürü ben sürekli şahsın baskı altında kalıyor. İnsanlar sürekli çareler arıyorlar. Bana veya yetkili kurumlara söylüyorlar. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin köpeklerin yüzüne işlerine gidemediklerini söyleyen Soydan, “Ben, bir çocuğu kurtardığımdan dolayı da ayrıca soruşturma geçiriyorum. Yaklaşık 3 ay önce çocuklarımıza tekrar köpekler bu şekilde saldırmıştı. Bende kendi şahsi ruhsatlı silahımla bir el havaya ateş edip çocukları köpeklerin saldırısından kurtarmıştım. Çocukları kurtardık ama kendi silahımızda meskun mahallede havaya ateş ettiğimden dolayı şu anda soruşturma geçiriyorum. İşe giden arkadaşlarımız muzdarip, sabahları işe gidemiyorlar. Çoğu insanlar ellerinde sopalarla geziyor. Hayvansever arkadaşlardan bu konuda da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Biz, onlara karşı değiliz. Devletimizden de milletimizden de yardım bekliyoruz” dedi.

"Traktörlerle gelip köpekleri bırakıyorlar"

Torununun uğradığı köpek saldırısını anlatan Fatma Gül Aşık da, “Traktörlerle mahallemize gelip, özellikle Cuma günleri buralara köpekleri bırakıyorlar. Çocuklarımız kapıdan dışarıya çıkamıyorlar köpeklerin yüzünden. Geçende yine burada bir çocuğun her tarafını köpekler ısırdı. Yine geçende benim torunumu burada ısırdılar. Torunumu Berat’ımı köpekler altına aldı, her tarafını ısırdılar. Biz, geçende gidip belediyeye şikayette bulunduk. 4-5 tanesini mahallemizden aldılar ama yine her taraf aynı, köpek dolu. Köpekler yüzünden mahallede gezemiyoruz. Mahallemizi köpekler basmış. Köpeklerin yüzünden ne evlerden çıkabiliyoruz ne de çocuklarımız okula gidebiliyor. Köpeklerin yüzüne evlerimizden çıkamıyoruz, korkuyoruz” dedi.