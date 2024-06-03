Yine sokak çağrısı... DEM'li vekilden kayyım provokasyonu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

DEM'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti olayı bahane ederek sokak çağrısı yaptı.

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Provokasyona soyunan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, şunları söyledi:

31 Martta Hakkari Halkının iradesi sandığa yansımış ve halk belediye eşbaşkanlarını seçmiştir. Bugün ortada henüz bir hüküm yokken belediyelerimizin gasp edilmesi açık hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğa karşı bu akşam saat 19:00'da Aydın Perihan AVM Önünden yapılacak yürüyüşe ve 19:45'te Sanat Sokağındaki Basın Açıklamasına tüm halkımızı davet ediyoruz. Kayyum kararını kabul etmiyoruz!