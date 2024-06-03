  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz eşya fabrikası kuran Türkiye'nin en zengin adamı böyle iflas etti!

Aman çocuk kanallarına dikkat! çocuklarımız sapkınlar tarafından elimizden alınıyor

Türkiye'den ihracat rekoru! Mayıs ayı rakamı açıklandı

İslam dünyasına çağrı: Daha ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanmıştı! VR gözlükle dron kullanıp tek başına 300 kişiyi öldürdü!

Yok böyle gelişme! 'Tehdit altındayız' deyip Türkiye'den Bayraktar Kızılelma'yı istediler

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto! Hem havalimanı hem stat...

Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öz yeğeni Ebuseleme Gülen: Adil Öksüz, Erdoğan için oyun hazırlattı

Bakan Tekin’den müfredat açıklaması: Neye itiraz ediyorlar merak ediyorum
Gündem Yine sokak çağrısı... DEM'li vekilden kayyım provokasyonu
Gündem

Yine sokak çağrısı... DEM'li vekilden kayyım provokasyonu

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:20:00 -
Yine sokak çağrısı... DEM'li vekilden kayyım provokasyonu

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine atanan kayyımı bahane ederek sokak çağırısı yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

DEM'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti olayı bahane ederek sokak çağrısı yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Provokasyona soyunan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, şunları söyledi:

31 Martta Hakkari Halkının iradesi sandığa yansımış ve halk belediye eşbaşkanlarını seçmiştir. Bugün ortada henüz bir hüküm yokken belediyelerimizin gasp edilmesi açık hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğa karşı bu akşam saat 19:00'da Aydın Perihan AVM Önünden yapılacak yürüyüşe ve 19:45'te Sanat Sokağındaki Basın Açıklamasına tüm halkımızı davet ediyoruz. Kayyum kararını kabul etmiyoruz!

CHP’nin Demirtaş ilgisi… Arka planda bakın ne var?
CHP’nin Demirtaş ilgisi… Arka planda bakın ne var?

Medya

CHP’nin Demirtaş ilgisi… Arka planda bakın ne var?

ABD polisinden Türk gazeteciye Filistin dayağı! Batı Demokrasisi!
ABD polisinden Türk gazeteciye Filistin dayağı! Batı Demokrasisi!

Gündem

ABD polisinden Türk gazeteciye Filistin dayağı! Batı Demokrasisi!

Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!
Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Siyaset

Detaylar ortaya çıktı: DEM Partili başkan milyonları kaçırırken yakalandı!

Sicili kabarık çıktı İşte Özgür Özel'in sahip çıktığı PKK'lı başkan
Sicili kabarık çıktı İşte Özgür Özel'in sahip çıktığı PKK'lı başkan

Gündem

Sicili kabarık çıktı İşte Özgür Özel'in sahip çıktığı PKK'lı başkan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23